Juventus triunfa na estreia na Liga italiana com João Mário e Conceição em campo
A Juventus, com os portugueses João Mário e Francisco Conceição, entrou hoje a ganhar na Liga italiana de futebol, ao vencer na receção ao Parma, por 2-0, na primeira jornada.
Com Francisco Conceição a titular e o reforço João Mário a ser lançado aos 57 minutos, a ‘vecchia signora’ adiantou-se, dois minutos depois, no marcador por outras das caras novas para a nova temporada, o canadiano Jonathan David.
Um minuto depois da expulsão de Andrea Cambiaso, aos 83 minutos, por agressão a um adversário, a Juventus aumentou a vantagem pelo sérvio Dusan Vlahovic, numa jogada que começou em João Mário, que lançou o turco Kenan Yildiz, que fez a segunda assistência do dia.
O Como também se estreou com um triunfo, depois de bater em casa a Lazio, que teve o português Nuno Tavares no ‘onze’, por 2-0, com golos do grego Tasos Douvikas (47 minutos) e do espanhol Nico Paz (73), num encontro em que o espanhol Álvaro Morata se estreou pela equipa visitada.
O Cagliari e a Fiorentina ficaram-se por uma igualdade a um golo, com a equipa da casa a empatar aos 90+4 minutos, por Sebastiano Luperto, já depois de Rolando Mandragora ter dado vantagem aos ‘viola’, aos 68.
O Pisa, de regresso à primeira divisão italiana e sem o português Tomás Esteves, lesionado, conseguiu um empate a um golo em casa da Atalanta, que se viu em desvantagem aos 26 minutos, com um autogolo do sueco Isak Hien, empatando por Gianluca Scamacca (50).
