Juventus vence Atalanta na estreia de Conceição a marcar esta época

No Allianz Stadium, em Turim, Francisco Conceição foi titular e inaugurou o marcador, aos 28 minutos, com um remate de primeira, de pé esquerdo, após cruzamento de Zeki Çelik.



Aos 77, Bremer ampliou a vantagem, de cabeça, na sequência de um pontapé de canto cobrado por Edon Zhegrova, fixando o resultado do encontro da quinta jornada em 2-0.



Orientada por Luciano Spalletti, a Juventus, que vinha de um empate com o AC Milan (1-1), dos portugueses Ruben Amorim e Gonçalo Ramos, e de uma derrota frente ao Sassuolo (3-2), passa a somar 10 pontos, no seis lugar, empatado com o Como, enquanto a Atalanta, treinada por Maurizio Sarri, mantém-se com seis, no 12.º posto, em igualdade com o Lecce.