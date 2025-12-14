Futebol Internacional
Juventus vence em Bolonha e entra na zona europeia
A Juventus foi vencer hoje ao terreno do Bolonha, por 1-0, e com isso entrou em zona europeia, destronando o seu adversário do quinto lugar, à 16.ª jornada.
Com Francisco Conceição no ‘onze’ e João Mário no banco, a ‘vecchia signora’ impôs-se com tento, aos 64 minutos, de Juan Cabal, na sequência de um canto curto, com o defesa colombiano a cabecear para golo.
Volvidos cinco minutos, aos 69, o defesa internacional norueguês Torbjorn Lysaker Heggem foi expulso, por impedir que um adversário seguisse isolado para a baliza.
Com o triunfo, a Juventus ascendeu ao quinto lugar, com 26 pontos, a um da Roma, que segunda-feira recebe o Como, destronando o Bolonha, agora sexto, com 25.
A Juventus é o próximo adversário do Benfica na fase de liga da ‘Champions’, recebendo os encarnados em 21 de janeiro, em Turim, instalados na 17.ª posição, com nove pontos, enquanto os lisboetas são 25.º, com seis.
Horas antes, o Inter Milão sofreu para vencer, por 2-1, no recinto do Génova, êxito que lhe valeu a subida à liderança do campeonato, aproveitando o empate e a derrota dos rivais AC Milan e Nápoles, respetivamente.
O defesa alemão Yann Bisseck adiantou os ‘nerazzurri’ logo aos seis minutos e o avançado argentino Lautaro Martínez ampliou, aos 38, de nada valendo o tento do português Vitinha, aos 68, já que foi insuficiente para resgatar pontos.
O Inter Milão lidera com 33 pontos, mais um do que o AC Milan, com 32, e mais dois do que o Nápoles, com 31, que também jogaram hoje.
O AC Milan cedeu inesperado empate caseiro 2-2 com o Sassuolo, enquanto o campeão em título Nápoles foi derrotado 1-0 na deslocação à Udinese, respetivamente nono e 10.ª classificados, ambos com 21 pontos.
