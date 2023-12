Juventus vence Frosinone em dia histórico para turco Kenan Yildiz

Na sua estreia a titular, Yildiz deu vantagem à equipa de Turim, 12 minutos, com uma jogada individual, tornando-se o mais jovem estrangeiro a marcar pela Juventus, com 18 anos e 233 dias.



O Frosinone ainda empatou pelo uruguaio Jaime Baez (51 minutos), mas o sérvio Dusan Vlahovic deu o triunfo à Juventus, aos 81.



Com este triunfo, a Juventus consolidou o segundo lugar, com 40 pontos, a um do líder Inter de Milão, que joga hoje com o Lecce, enquanto o Frosinone é 14.º, com 19 pontos, sete acima da zona de despromoção.