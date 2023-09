Juventus vence Lecce e sobe provisoriamente ao segundo lugar

O golo que garantiu os três pontos à ‘vecchia signora’ surgiu aos 62 minutos, por Arkadiusz Milik, a empurrar para dentro da baliza uma bola cruzada para a área que passou pela cabeça do norte-americano McKennie e por um desvio do francês Rabiot antes de chegar aos pés do avançado polaco.



O Lecce está a fazer um campeonato sensacional, razão pela qual segue em quarto lugar, apesar desta derrota, mas a verdade é que hoje defendeu bem, mas não chegou a fazer um remate enquadrado à baliza da Juventus.



O Inter Milão, que recebe o Sassuolo na quarta-feira, lidera com 15 pontos, seguido da Juventus, com 13, do AC Milan, que se desloca no mesmo dia à Sardenha para defrontar o Cagliari, com 12, e do Lecce, com 11, mas este pode ser ultrapassado quer pela Fiorentina quer pela Atalanta, caso as duas equipas vençam em casa do Frosinone e do Verona, respetivamente.