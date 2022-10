Juventus vence Lecce para a liga italiana após derrota na Luz

No terreno do Lecce, um golo de Nicolo Fagioli, aos 73 minutos, garantiu o triunfo da formação de Turim, que saiu derrotada por 4-3 do estádio da Luz, em jogo do grupo H da ‘Champions’.



A Juventus, já sem hipótese de chegar aos ‘oitavos’ da Liga dos Campeões e que luta com o Maccabi Haifa um lugar na Liga Europa, ocupa a sexta posição da liga italiana, mas pode ser relegada para a oitava posição, caso Udinese e Inter vençam os compromissos agendados para domingo.



Em Nápoles, um ‘hat-trick’ de Victor Osimhen contribuiu de forma decisiva para a goleada por 4-0 da equipa da casa e líder da prova frente ao Sassuolo.



O avançado nigeriano marcou aos quatro, 19 e 77 minutos, tendo o georgiano Kvaratskhelia, que esteve nos lances dos dois primeiros golos, marcado aos 36, após passe do português Mário Rui, que foi titular na formação napolitana.



Com a passagem aos ‘oitavos’ da Liga dos Campeões já assegurada, os napolitanos seguem na frente da liga italiana, com seis pontos de vantagem sobre o AC Milan, que tem um jogo a menos.