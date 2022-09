Juventus vive empate dramático com a Salernitana antes de receber o Benfica

Em Turim, a Juventus confirmou o mau arranque de temporada (uma vitória nos últimos cinco jogos na Serie A) e esteve a poucos segundos do primeiro desaire na prova, mas Bonucci salvou a ‘vecchia signora’ nos descontos.



Ao intervalo, a Salernitana vencia com surpresa por 2-0, com golos de Candreva, aos 18 minutos, e do avançado polaco Piatek, aos 45+4, de grande penalidade, mas praticamente no arranque da segunda parte, aos 51, o brasileiro Bremer reduziu a diferença.



Foi preciso esperar até aos descontos para nova alteração no marcador, num final ‘dramático’ e também polémico, primeiro com Bonucci a refazer a igualdade, aos 90+3 minutos, na recarga a um penálti que o próprio central italiano desperdiçou e, depois, aos 90+5, com o polaco Milik a protagonizar a reviravolta, num lance que acabou por ser anulado pelo videoárbitro, após longo tempo a analisar a situação.



Com a anulação do golo, as emoções ‘explodiram’ em Turim, com jogadores e treinadores das duas equipas a ‘pegarem-se’ em pleno relvado, acabando Milik, Quadrado e o técnico Allegri por serem expulsos, enquanto do lado da Salernitada o argentino Fazio também viu o vermelho direto.



Com este resultado, a Juventus termina a sexta ronda no sétimo lugar, com 10 pontos, a quatro de Atalanta, AC Milan e Nápoles, que partilham a liderança.



Por seu lado, a Salernitana segue no 10.º posto com sete pontos.



A Juventus recebe o Benfica, na quarta-feira, em jogo da segunda jornada do Grupo H da Liga dos Campeões.