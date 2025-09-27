Juventus volta a empatar e Nápoles pode fugir na liderança em Itália

Depois de um arranque com três triunfos, no último fim de semana, a Juventus não passou da igualdade no campo do Verona e hoje esteve mesmo a perder frente à Atalanta, rival que já não consegue vencer em Turim desde 2018.



Em cima do intervalo, aos 45+1 minutos, o ganês Kamaldeen Sulemana deu vantagem ao conjunto de Bérgamo, mas a Juventus respondeu aos 78, por Cabal, defesa colombiano que tinha entrado na partida segundos antes.



Mesmo a atuar com mais uma unidade a partir dos 80 minutos, com o holandês Marten de Roon a ver o vermelho e deixar a formação forasteira com 10 jogadores, a equipa de Turim acabou por falhar o triunfo.



João Mário foi lançado no relvado aos 64 minutos, enquanto Francisco Conceição voltou a parar devido a problemas físicos, num inicio de temporada que tem sido complicado para o extremo português.



A Juventus segue no segundo posto, com 11 pontos, menos um que o campeão Nápoles, próximo adversário do Sporting na Liga dos Campeões, que no domingo visita o campo do AC Milan no esperado regresso de Rafael Leão à equipa ‘rossoneri’.



No primeiro encontro desta ronda, a Cremonese manteve-se imbatível na Serie A, após empatar no campo do Como (1-1), e segue para já num surpreendente quinto posto, com nove pontos.

