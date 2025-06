Juventus volta a golear, Real soma primeiro triunfo no Mundial de Clubes

Em Filadélfia, após o 5-0 ao Al Ain, a Juventus bateu agora o Wydad Casablanca por 4-1 e dificilmente falhará a qualificação no Grupo G, ficando agora à espera do resultado do Manchester City com o emblema dos Emirados Árabes Unidos, na segunda jornada.



Por seu lado, no Grupo H, em Charlotte, o Real Madrid, recordista da prova, venceu o Pachuca, por 3-1, e alcançou o primeiro triunfo sob o comando de Xabi Alonso, numa partida em que os espanhóis atuaram desde os sete minutos com 10 jogadores.



Com Alberto Costa e Francisco Conceição novamente no ‘onze’, a Juventus confirmou que está no Mundial de clubes em grande forma e desta vez ‘despachou’ os marroquinos do Wydad com o avançado turco Kenan Yildiz a assinar um ‘bis’, registo que devia ter sido um ‘hat-trick’, mas que a FIFA não deixou.



Logo aos seis minutos, o avançado festejou o seu primeiro golo na partida, mas a FIFA acabou por entregar o nome do marcador a Boutouil, que fez assim autogolo com um desvio que traiu o seu guarda-redes.



“Para mim, foi hat-trick. A bola, antes do toque do defesa, ia na direção da baliza”, afirmou Yildiz após a partida, em declarações à DAZN.



Mesmo assim, o turco assinou oficialmente dois tentos, o primeiro aos 16 minutos e o segundo aos 69, com o sul-africano Lorch a reduzir para o emblema de Casablanca, aos 25.



A goleada ficou fechada nos descontos (90+4 minutos), com o sérvio Vlahovic a sofrer uma falta na grande área do brasileiro Guilherme Ferreira, ainda há dias defendia as cores do Felgueiras na II Liga portuguesa, e a converter com sucesso a grande penalidade.



A Juventus passou a somar seis pontos (nove golos marcados e apenas um sofrido) e está a fazer, para já e a par com o Bayern Munique, a melhor campanha de uma equipa europeia na competição, embora ainda não seja oficial o seu apuramento.



Para isso, os italianos necessitam que de madrugada o Al Ain, de Rui Patrício e Fábio Cardoso, não vença o Manchester City, atual detentor do título.



Já a vida do Real Madrid pareceu ficar bem complicada logo aos sete minutos, quando Asencio viu o vermelho direto, mas o histórico espanhol, mesmo assim, puxou dos galões perante os mexicanos do Pachuca.



O inglês Bellingham, aos 35 minutos, e o turco Guler, aos 43, levaram o Real em vantagem para o intervalo, com o uruguaio Valverde a acabar com as dúvidas, aos 70. Montiel, aos 81, ainda marcou para o Pachuca, que ficou eliminado.



O emblema de Madrid tem agora quatro pontos e lidera à condição o agrupamento, à frente do Salzburgo, com três, e do Ah Hilal, com um. Austríacos e sauditas ainda se defrontam hoje.