Kabuscorp do Palanca regressa ao Girabola quatro anos depois

Tchubila, aos 11 e 84 minutos, e Didié, aos 90+6, marcaram os golos do Kabuscorp, enquanto Gaio, aos 44 e 69, ainda chegou a dar a vantagem no marcador ao Ferrovia.



O Kabuscorp do Palanca tinha sido despromovido da primeira divisão do futebol angolano em 2019, após incumprimentos contratuais com o internacional brasileiro Rivaldo e com o congolês Trésor Mputo Mabi.



Também já estão apuradas para a próxima edição do Girabola as equipas do União de Malanje e São Salvador, do Zaire, ambos pela primeira vez.