Kai Havertz vai ser operado e desfalca Arsenal

”, refere o clube londrino, acrescentando que a cirurgia acontecerá nos próximos dias.De acordo com os "gunners", Havertz seguirá depois um programa de recuperação e reabilitação e é expectável que o mesmo se prolongue até à pré-época.Esta temporada, o avançado germânico, de 25 anos, disputou 34 jogos pelo Arsenal, com 15 golos marcados e cinco assistências, sendo o melhor marcador da equipa na Premier League (nove golos), competição em que a formação de Mikel Arteta é vice-líder, atrás do Liverpool.