Kane já marca pelo Bayern

O campeão Bayern Munique abriu hoje a edição 2023/24 da Liga alemã de futebol com uma goleada no terreno do Werder Bremen (4-0) e com um golo de Harry Kane, que se estreou a marcar pelo novo clube.

O avançado inglês, a contratação mais cara de sempre do Bayern Munique e da Bundesliga, foi o centro das atenções, mas Leroy Sane, com um ‘bis’, acabaria por ‘roubar’ o título de melhor jogador em campo.



Com assistência de Kane, o internacional germânico abriu a contagem logo aos quatro minutos, e aos 90, fez o terceiro da sua equipa.



Pelo meio, aos 74, Kane festejou o seu primeiro golo na Bundesliga e, as 90+4, o francês Tel fechou a contagem para o emblema de Munique, que voltou a não contar com o internacional português Raphael Guerreiro, a recuperar de lesão.



Após o desaire na Supertaça alemã com o Leipzig (3-0), na partida que marcou a estreia de Kane com a camisola do emblema bávaro, o Bayern arranca a Bundesliga com uma goleada, na época em que vai tentar alcançar o seu 12.º título consecutivo.