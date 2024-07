Kasper Hjulmand demite-se de selecionador da Dinamarca

“Foi uma honra e um privilégio incrível poder treinar a nossa seleção nacional durante quatro anos”, disse o dinamarquês Kasper Hjulmand, de 52 anos, citado no comunicado divulgado pela DBU.



A Dinamarca foi eliminada pela anfitriã Alemanha (2-0) no Euro2024, depois de se ter qualificado no último minuto para os oitavos-de-final, com apenas dois golos marcados e três empates na fase de grupos.



“À medida que o Mundial se aproxima, daqui a dois anos, percebo que seria melhor para a equipa ter uma nova cara e novas ideias para escrever um novo capítulo para esta equipa fantástica”, considerou.



Hjulmand levou a Dinamarca às meias-finais do Euro2020 (disputado em 2021 devido à covid-19), em que foi eliminada pela Inglaterra, antes de um Mundial dececionante no Qatar, em 2022, em que os nórdicos se ficaram pela primeira fase, apesar de um grupo considerado acessível.



O treinador adjunto Morten Wieghorst assume interinamente as funções de selecionador até ao final do ano.