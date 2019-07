Katsouranis. Portugueses dominam o futebol grego

Mário Aleixo - RTP Comentários 04 Jul, 2019, 12:25 / atualizado em 04 Jul, 2019, 12:34 | Futebol Internacional

As três principais equipas gregas PAOK, AEK e Olympiacos são treinadas por portugueses e o antigo árbitro Vítor Pereira é o dirigente máximo do setor da arbitragem no futebol helénico que foi campeão europeu de seleções em 2004.



A nova época arranca na Grécia com Abel ferreira à frente do PAOK, Miguel Cardoso a liderar o AEK e Pedro Martins ao leme do Olympiacos.



Para o grego Kostas Katsouranis que jogou em Portugal e no Benfica três épocas estes factos são o sinal que o futebol português está muito competente.





Para os gregos é a demonstração de que o futebol helénico anda desorganizado há bastante tempo e precisa de recrutar mais-valias além-fronteiras, como reconheceu o ex-jogador em declarações ao jornalista Fernando Eurico.









Para a época 2019/20 Kostas Katsouranis perspetiva um campeonato grego mais renhido entre os três crónicos favoritos ao título.Em Portugal e com aa pré-época em andamento Katsouranis não tem dúvidas que o Benfica campeão nacional vai voltar a fazer uma boa época.Quanto ao treinador Bruno Lage confidenciou que tem jeito para o ofício.