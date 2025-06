Kevin De Bruyne é reforço do campeão Nápoles

"O Kevin está orgulhoso por ser um de nós", é assim que o Nápoles oficializou a chegada de De Bruyne ao clube. Aos 33 anos, o jogador vai ter a primeira experiência em Itália, depois de uma década onde se tornou numa das principais figuras e lendas do Manchester City, clube que ajudou a vencer a primeira Liga dos Campeões da sua história.





Assim, já se sabe o destino do internacional belga, que fez formação no GENK. Esteve no Chelsea, sem sucesso, e teve duas passagens pela Alemanha: primeiro no Werder Bremen, por empréstimo dos londrinos, e depois no Wolfsburgo durante três épocas, o que lhe valeu a mudança para Manchester.





Pela seleção da Bélgica, De Bruyne leva 111 internacionalizações e 31 golos marcados.