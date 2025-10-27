Kevin de Bruyne sofre lesão muscular grave e pode desfalcar Nápoles até 2026

“Após a lesão sofrida durante a partida contra o Inter Milão, Kevin De Bruyne fez exames no Hospital Pineta Grande, que revelaram uma rutura grave no bíceps femoral da coxa direita. O jogador ‘azul’ já iniciou o seu programa de recuperação”, lê-se numa nota do Nápoles, no seu site oficial.

Embora o campeão italiano não tenha revelado o tempo de paragem, os jornais italianos noticiam que o médio deve parar cerca de dois meses e poderá voltar apenas em 2026.O médio internacional belga lesionou-se a marcar uma grande penalidade, aos 33 minutos, no triunfo do Nápoles sobre o Inter Milão, por 3-1, no sábado, sendo substituído ainda na primeira parte.Contratado esta temporada pelo Nápoles, após vários anos no Manchester City, De Bruyne, de 34 anos, já marcou nove golos em 15 jogos pelos italianos, devendo agora falhar vários encontros, entre os quais a visita ao Estádio da Luz, para defrontar o Benfica, na sexta jornada da fase de liga da ‘Champions’, em 10 de dezembro.De Bruyne também vai falhar os dois últimos encontros da Bélgica na qualificação para o Mundial2026, frente a Cazaquistão (15 de novembro) e Liechtenstein (18), numa altura em que os ‘diabos vermelhos’ lideram o Grupo J, com 14 pontos, mais um do que a Macedónia do Norte (mais um jogo), quatro do que o País de Gales e sete do que os cazaques (mais um jogo), enquanto o Liechtenstein ainda não pontuou.