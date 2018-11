Kevin De Bruyne vai parar por lesão entre "cinco a seis semanas"

Lusa Comentários 02 Nov, 2018, 16:34 | Futebol Internacional

"Kevin De Bruyne sofreu uma lesão nos ligamentos do joelho esquerdo durante a partida da Taça da Liga com o Fulham, na quinta-feira. O jogador belga fez hoje um exame. Nenhuma operação será necessária, mas deve estar indisponível entre cinco a seis semanas", diz o comunicado dos ‘citizens’.



De Bruyne teve de sair do jogo ao minuto 86, após um choque com o defesa Timothy Fosu-Mensah.



No início da época, o médio esteve dois meses de baixa, com uma lesão nos ligamentos do joelho direito, e só realizou cinco encontros pela equipa de Pep Guardiola.



O atleta vai perder o dérbi contra o Manchester United, de José Mourinho, em 11 de novembro, além de pelo menos mais cinco outros jogos.



Ao final de dez jornadas, o Manchester City, é um dos líderes da Primeira Liga inglesa de futebol, a par com o Liverpool, com 26 pontos.