Kevin Trapp contratado a título definitivo pelo Eintracht

Kevin Trapp, de 29 anos, que foi associado ao FC Porto, chegou ao Paris Saint-Germain em 2015, proveniente do Eintracht Frankfurt, tendo conquistado pelos gauleses dois campeonatos, três taças de França, três taças da liga e quatro supertaças.



Chamado por três vezes à seleção, Kevin Trapp, que integrou a equipa de 2018/19 da Liga Europa, conta ainda no seu currículo com a conquista da Taça das Confederações pela Alemanha, em 2017, na Rússia.



O Paris Saint-Germain, num comunicado divulgado no seu sítio na Internet, agradeceu a Kevin Trapp pelo seu exemplar profissionalismo ao longo dos anos em que representou o clube e deseja-lhe as maiores felicidades na nova etapa da sua carreira.