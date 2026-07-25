Khusanov renova contrato com Manchester City até 2031

O ex-jogador do Lens, contratado pelos 'citizens' em janeiro de 2025 por quase 40 milhões de euros, afirmou-se na última temporada como titular absoluto na defesa sob o comando de Pep Guardiola, que deixou o emblema após uma década recheada de sucessos.



Khusanov, de 22 anos, quer "impressionar" o seu novo treinador, Enzo Maresca, segundo o comunicado divulgado pelo City.



O defesa central disputou recentemente o seu primeiro Mundial com o Uzbequistão, que foi eliminado na fase de grupos, na qual foi adversário de Portugal, num desafio vencido pela seleção das 'quinas' por 5-0.



O diretor de futebol do Manchester City, Hugo Viana, disse estar "impressionado" com o progresso do jovem defesa desde a sua chegada a Inglaterra.



"Está a tornar-se um jovem brilhante e um defesa excecional, mas sabemos que isto é apenas o início. As suas qualidades físicas e técnicas são de primeira linha. Tem todos os atributos para se tornar um defesa de classe mundial", destacou o dirigente luso.



Khusanov é o segundo jogador dos 'citizens' a prolongar o contrato este verão, seguindo os passos do médio inglês Phil Foden.



