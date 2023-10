Ki Klaksvik das Ilhas Faroé estreia-se a ganhar na Europa

Até agora, nunca uma formação das Faroé tinha vencido uma partida em fase de grupos das competições europeias de futebol, tendo o Ki Klaksvik conseguido na quinta-feira, com o 3-0 sobre o terceiro classificado da Eslovénia, treinado até há três semanas pelo português João Henriques.A única equipa treinada por um português nesta competição é, agora, o Lille, orientado por Paulo Fonseca, formação que recebeu e venceu o Slovan Bratislava, por 2-1, passando a liderar o Grupo A, com sete pontos, mais um do que o Slovan e três do que o surpreendente Ki.Após três jornadas, a Liga Conferência continua muito disputada e apenas o turco Fenerbahçe e o grego PAOK conseguiram o pleno de triunfos.



O PAOK, com Vieirinha e Rafa Soares no "onze", fez ainda melhor e ganhou por 3-2 em Aberdeen, conservando a liderança do Grupo G, com mais três pontos do que o Eintracht Frankfurt, que goleou 6-0 o HJK, um dos dois resultados mais expressivos da jornada.



Para o Grupo B, o Gent goleou o Breidablik, por 5-0, e para o D o Club Brugge ganhou por 3-1 ao Lugano, com Martim Marques a jogar pelo clube suíço.



O Aston Villa teve uma vitória clara (4-1) em Alkmaar sobre o AZ, de Alexandre Penetra e Tiago Dantas, que lhe dá a vice-liderança do Grupo E, com os mesmos seis pontos que o Legia Varsóvia, de Josué e Yuri Ribeiro (com uma assistência), que ganhou por 2-1 em Zrinjski.