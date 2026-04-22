Futebol Internacional
Kika Nazareth bicampeã espanhola pelo FC Barcelona
A futebolista portuguesa Kika Nazareth conquistou hoje o segundo título de campeã espanhola, em duas épocas no FC Barcelona, sendo titular no triunfo por 4-1 no reduto do Espanyol, a abrir a 26.ª jornada.
Com quatro jogos por disputar, o ‘Barça’ soma 25 vitórias e uma derrota, com 116 golos marcados e sete sofridos, para um total de 75 pontos, contra 59 do Real Madrid, segundo classificado, que tem menos um jogo e só pode chegar aos 74.
Na Ciutat Esportiva Dani Jarque, Carla Julià, aos dois minutos, e as norueguesas Carolina Hansen, aos 30, e Martine Fenger, aos 56 e 83, selaram o triunfo do ‘Barça’, que somou o sétimo título consecutivo, desde 2019/20.
Por seu lado, Laia Balleste apontou, de grande penalidade, o golo das anfitriãs, que fizeram o 1-1 aos 28 minutos.
Kika Nazareth foi titular no ‘onze’ de Pere Romeu, sendo substituída por Alexia Putellas, aos 63 minutos.
Na presente temporada, Kika soma 21 jogos na Liga espanhola, nos quais apontou nove golos, sendo a quarta melhor marcadora da prova, numa lista liderada pelas suas companheiras de equipa Claudia Pina (17) e Ewa Pajor (16).
Kika, de 23 anos, chegou ao FC Barcelona em 2024/25, época em que conquistou a Liga espanhola, a Taça da Rainha e a Supertaça espanhola, prova que também já havia arrebatado em 2025/26.
Na presente temporada, o ‘Barça’ ainda pode conquistar a Taça da Rainha, competição em que vai disputar a final com o Atlético de Madrid (16 de maio) e a Liga dos Campeões, prova em que defronta o Bayern Munique nas meias-finais (25 de abril na Alemanha e 03 de maio em Espanha).
