Kika Nazareth é operada com êxito, mas para quatro meses e deve falhar Europeu

"Kika Nazareth foi submetida com sucesso a uma cirurgia, na sequência da rotura do ligamento lateral interno do tornozelo esquerdo. O tempo aproximado de recuperação é de quatro meses", informou o clube catalão, pentacampeão espanhol e bicampeão europeu em título.

A centrocampista, uma das jogadoras mais influentes da seleção portuguesa, lesionou-se na quarta-feira passada, no jogo com o Real Madrid, da segunda mão da Taça da Rainha (vitória do FC Barcelona, por 3-1) e deverá falhar a fase final do Europeu, que se disputa entre 02 e 27 de julho, na Suíça.

De acordo com o tempo aproximado de recuperação indicado pelo `Barça`, Kika Nazareth, de 22 anos, só deveria concluir esse processo já depois de terminar a primeira fase do torneio, na qual Portugal vai defrontar Espanha, campeã mundial em título, Bélgica e Itália, no Grupo B.

Certa é a ausência nas partidas da equipa das `quinas` na Liga das Nações A, com Espanha, Inglaterra e Bélgica, e numa possível final da Liga dos Campeões, agendada para 24 de maio, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, caso o FC Barcelona volte a atingir o jogo decisivo.

A portuguesa, que chegou ao Benfica ainda juvenil, é uma das mais promissoras futebolistas da atualidade e foi contratada pelo FC Barcelona às `águias` por 500.000 euros.

No `Barça`, Kika disputou nesta sua primeira época 29 jogos, 17 dos quais a titular, e marcou seis golos.