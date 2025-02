Kika Nazareth tem lesão muscular e para 10 dias

A avançada, de 22 anos, lesionou-se no arranque da Liga das Nações ao serviço de Portugal, num jogo em que anotou o golo do empate ante a Inglaterra (1-1), na sexta-feira última, em Portimão, e junta-se às médios Alexia Putellas e Patri Guijarro no boletim clínico "blaugrana".



Segundo o comunicado divulgado pelo "barça", o tempo de paragem da internacional lusa em 43 ocasiões deverá rondar os 10 dias.



Além de falhar o encontro da segunda jornada do Grupo A3 da Liga das Nações, na Bélgica, na quinta-feira, a antiga jogadora do Benfica não vai atuar pelo FC Barcelona frente ao Eibar, no domingo, e no clássico com o Real Madrid, para a primeira mão das meias-finais da "Copa de la Reina", em 6 de março.