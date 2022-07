Kim Min-jae sai do Fenerbahçe para o Nápoles

”, escreveu o presidente do Nápoles, Aurélio de Laurentiis, na sua conta na rede social Twitter, ainda um pouco antes de também o clube anunciar a chegada do defesa-central de 25 anos.A duração do contrato com o defesa e o montante da transferência não foram revelados, mas a imprensa indica que o Nápoles pagará cerca de 20 milhões de euros ao Fenerbahçe, clube em que Min-jae jogou uma época, proveniente do Beijing Guoan.Com a contratação do sul-coreano, o Nápoles pretende colmatar a saída do internacional senegalês Kalidou Koulibaly, que assinou pelo Chelsea.