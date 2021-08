Kimmich renova com o Bayern Munique até 2025

”, disse o internacional alemão.Kimmich, de 26 anos, chegou ao Bayern Munique na época de 2015/16, proveniente do Leipzig, e desde aí conquistou seis Bundesligas, três Taças da Alemanha, uma Liga dos Campeões, cinco Supertaças, um Mundial de Clubes e uma Supertaça Europeia.O médio acrescentou que ainda tem muito para evoluir e expressou a sua convicção de que “”.O presidente do Bayern Munique, Herbert Hainer, expressou a sua satisfação por poder contar com Kimmich no futuro, considerando que o médio “” e “”.

Kimmich, que conta 59 internacionalizações pela seleção alemã, alinhou em 264 jogos oficiais pelo Bayern Munique, tendo marcado 30 golos.