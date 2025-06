Kompany conhece bem o Benfica

“Já jogámos contra o Benfica e conhecemos bem a equipa. É uma equipa que foi várias vezes dominante nos jogos da Liga portuguesa. Da última vez, contra nós, atuaram com um bloco mais baixo à procura do contra ataque. Mas, por exemplo, já nesta prova, com o Boca Juniors, foram bem mais agressivos, dominantes e pressionaram muito. Ou seja, é uma equipa que pode atuar de qualquer forma”, disse na segunda-feira Vincent Kompany.



O técnico belga falava aos jornalistas na sala de imprensa do Bank of America Stadium, em Charlotte, nos Estados Unidos, palco do duelo de hoje da terceira e última jornada do Grupo C.



Com seis pontos, o Bayern necessita apenas de um empate para assegurar o primeiro lugar do agrupamento, cenário que Kompany acabou por desvalorizar.



“Não vou falar sobre empates. A nossa ambição é sempre ganhar. É essa a nossa motivação”, frisou.



O treinador de 39 anos considerou que as altas temperaturas registadas na Carolina do Norte (quase 40.º graus) podem ter um fator importante no desfecho da partida e mostrou-se satisfeito por reencontrar Otamendi, central argentino agora no Benfica com quem atuou, ainda como jogador, alguns anos no Manchester City.



“Não vamos deixar que o calor nos apanhe desprevenidos. Quanto ao Nicolas, será um encontro especial. Jogámos muitos jogos juntos e tenho memórias fantásticas com ele”, concluiu.



O encontro está agendado para as 20:00 (horas de Lisboa).