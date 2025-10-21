Futebol Internacional
Kompany prolonga contrato com Bayern
O treinador belga Vincent Kompany, que levou o Bayern Munique à conquista do título alemão na época passada, prolongou o contrato por dois anos, até 30 junho de 2029, anunciou o líder da Liga germânica.
“Estou grato e honrado com a confiança e as condições de trabalho que me foram oferecidas desde o primeiro dia. Tem sido uma experiência fantástica. Iniciámos esta jornada maravilhosa, vamos continuar a trabalhar para festejar muitos mais sucessos”, disse Kompany, em declarações divulgadas no site oficial do Bayern Munique.
O treinador belga, de 39 anos, chegou a Munique no defeso de 2024, para substituir o alemão Thomas Tuchel, e conquistou o título germânico, o 34.º do clube do estado da Baviera e o 12.º nos últimos 13 anos, com o contributo do defesa internacional português Raphaël Guerreiro.
Esta temporada, o Bayern já conquistou a Supertaça da Alemanha e venceu todos os 11 jogos que disputou, o que lhe permite também liderar de forma destacada o campeonato, com cinco pontos de vantagem sobre o Leipzig, segundo classificado, após a realização de sete jornadas.
