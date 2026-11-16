No treino de hoje, muitos jogadores estiveram ausentes por terem sido convocados para as respetivas seleções, e o guarda-redes e capitão Manuel Neuer também não participou, estando afastado dos relvados devido a uma lesão no pé.



Por outro lado, Jamal Musiala e Luis Díaz, que também recuperam de lesões, marcaram presença na atividade.



Em fotos que circulam nas redes sociais, é possível ver Kompany com o braço esquerdo imobilizado por uma tipoia (apoio), utilizada para estabilizar o ombro que lesionou durante o desmaio ocorrido há três semanas, o episódio que resultou no seu internamento e no diagnóstico de meningite.



Na semana passada, Kompany já tinha comparecido no seu gabinete no centro de treinos do Bayern, mas limitou-se a trabalhar ao computador, sem regressar aos treinos no relvado.



Ainda não há um anúncio oficial sobre se Kompany estará de volta ao banco de suplentes no próximo jogo da Bundesliga, na sexta-feira, frente ao Colónia.



Kompany esteve acompanhado pelo seu adjunto Aaron Danks, que comandou a equipa de forma interina durante o período de ausência do treinador principal.



Após o desmaio — ocorrido enquanto observava um treino da segunda equipa do Bayern —, Kompany permaneceu seis dias hospitalizado e, de seguida, prosseguiu a sua recuperação em casa.



Ao cabo de nove jornadas, o Bayern Munique lidera a classificação da Bundesliga com 21 pontos, os mesmos que o Borussia Dortmund, que está no segundo posto.



