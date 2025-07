Kota Takai assina pelo Tottenham até 2030

“É com grande satisfação que anunciamos a contratação de Kota Takai, proveniente do Kawasaki Frontale, num acordo sujeito a autorização internacional e autorização de trabalho. O defesa internacional japonês assinou um contrato com o clube até 2030”, refere o Tottenham em comunicado, não revelando os valores envolvidos no acordo.



Kota Takai, de 20 anos, fez a sua formação na equipa nipónica, acabando por chegar à equipa principal. Na época 2024/25, o defesa central disputou 28 jogos pelo Kawasaki Frontale, com dois golos apontados.



O Tottenham, que vai ser orientado esta época pelo dinamarquês Thomas Frank, vai disputar a Liga dos Campeões, depois de ter conquistado a Liga Europa em 2024/25, numa final frente ao Manchester United, orientado pelo português Ruben Amorim.