Kovac promete Dortmund a "mostrar a melhor cara" contra o "número um" em Portugal

"O Sporting é o número um em Portugal, um país do futebol, e isso é muito difícil de conseguir, porque o Benfica e o FC Porto são adversários muito fortes. Mas estamos na 'Champions' e vamos mostrar a nossa melhor cara", afirmou o treinador, durante a antevisão ao desafio da primeira mão do play-off rumo aos 'oitavos' da competição.



Apesar de apresentar-se em Alvalade depois de um desaire na estreia com o Estugarda (2-1) e de estar longe dos lugares cimeiros da Liga alemã, na qual é 11.º classificado, o experiente treinador, 53 anos, confia na sua equipa.



"Podemos ter sucesso e ganhar ao Sporting, apesar de não termos conseguido mostrar isso nos últimos tempos. Temos grandes jogadores na equipa, estamos preparados, mas será certamente um jogo duro amanhã (terça-feira)", perspetivou o antigo treinador do Bayern Munique, em conferência de imprensa.



Questionado sobre o valor do avançado 'leonino' Viktor Gyökeres, Kovak mostrou-se surpreso com a evolução do sueco, que na temporada 2019/20 vestiu as 'cores' dos germânicos do St. Pauli.



"Teve uma evolução fantástica, não dá para planear o futebol desta maneira. Há sempre surpresas e fico contente pelo percurso dele. Vamos trabalhar em conjunto, porque vai ser difícil defender este avançado de topo, mas ele precisa do apoio dos outros jogadores da equipa", analisou.



Por fim, deu a receita para ultrapassar o campeão português: "Quando não tivermos a bola, teremos de ser ativos, principalmente na Liga dos Campeões. Os nossos mecanismos têm de ser rápidos, temos jogadores experientes para isso".



Na conversa com os jornalistas, o médio Emre Can marcou presença para dar conta das dificuldades que os alemães vão ter para travar Gyökeres, caso este seja opção.



"É um avançado ótimo e não sei como vamos fazer para o conseguir parar. Vamos preparar-nos para marcar cada adversário de forma igual. Vamos dar tudo, esperamos que não seja capaz de marcar (golos)", desejou.



O Sporting recebe na terça-feira o Borussia Dortmund, em encontro da primeira mão do play-off de apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões, que será arbitrado pelo norueguês Espen Eskas.