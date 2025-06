Kovacevic troca o Sporting pelo Norwich

“O Norwicht City concluiu a transferência do guarda-redes Vladan Kovacevic, proveniente do Sporting. O guarda-redes, de 27 anos, assinou por quatro épocas, mais uma de opção”, referem os "canaries" na página oficial.



Kovacevic, que tinha chegado ao Sporting em junho do último ano, para substituir na baliza o já retirado António Adán, não se conseguiu afirmar no emblema bicampeão nacional, apesar da aposta inicial e de uma cláusula de rescisão nos 60 milhões de euros.



O guarda-redes ainda foi a aposta nos primeiros jogos, mas à sétima jornada foi para o banco, por troca com Franco Israel, e foi, depois, utilizado esporadicamente, até ao empréstimo ao Légia Varsóvia, em fevereiro.



O sérvio perdeu ainda mais espaço na equipa, com a chegada no mercado de inverno do guarda-redes Rui Silva, que também viria a ser a principal opção, em detrimento do uruguaio Franco Israel.



“Estou muito entusiasmado por aqui estar. Todos são gentis, todos. É um bom sentimento estar aqui, sempre foi um sonho jogar em Inglaterra”, disse o guarda-redes, citado pelos meios de comunicação do Norwich.



Kovacevic é o terceiro guarda-redes contratado pelo Norwich para a próxima temporada, após as chegadas de Daniel Grimshaw (ex-Plymouth) e Louie Moulden (ex sub-21 do Crystal Palace).



O clube inglês adiantou ainda que a chegada do sérvio está pendente do visto e autorização da Federação Inglesa e Liga, mas não revelou detalhes financeiros da transferência.



Entretanto, também o Sporting informou nas redes sociais da saída do guarda-redes: "Obrigado e boa sorte para o futuro, Vladan Kovacević".