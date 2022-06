Kurt Zouma condenado por agressões a gato

O jogador do West Ham, que tinha assumido em tribunal as agressões ao animal, foi ainda proibido de ter gatos durante cinco anos.Em 7 de fevereiro, o jornal The Sun divulgou um vídeo filmado por Youan Zouma, irmão de Kurt, no qual o defesa de 27 anos desfere várias agressões a um dos seus gatos, ato que lhe valeu duras críticas de associações de direitos animais, e a abertura de uma investigação interna nos "hammers".Youan Zouma, que em tribunal admitiu ter ajudado e encorajado o futebolista a cometer tais atos, foi condenado a cumprir 140 horas de trabalho comunitário.O West Ham acabou por punir o futebolista com a mais alta multa prevista no código de conduta, de perto de 300 mil euros, doados a associações defensoras dos direitos dos animais.O internacional francês, que, entretanto, viu os seus gatos serem recolhidos por uma associação de proteção de animais, também perdeu o seu contrato de patrocínio com a marca Adidas na sequência do incidente.