Kvaratskhelia é o jogador da temporada na Liga dos Campeões





(Com Lusa)

Kvaratskhelia, de 25 anos, mereceu a distinção um dia depois de o Paris Saint-Germain conquistar a sua segunda Liga dos Campeões consecutiva, ao vencer na final disputada em Budapeste os ingleses do Arsenal, nas grandes penalidades (4-3, 1-1 após prolongamento).O georgiano sucede como melhor jogador da época na ‘Champions’ ao seu companheiro de equipa Ousmane Dembelé, Bola de Ouro em 2025 e que no último ano foi considerado o melhor na maior competição europeia de clubes.Nos 16 jogos disputados pelo PSG na Liga dos Campeões, Kvaratskhelia disputou 14 como titular e dois como suplente, tendo marcado 10 golos e feito seis assistências.Na final da ‘Champions’ deste ano, foi o médio internacional português Vitinha que mereceu o prémio de melhor em campo, num jogo em que o treinador Luís Enrique também fez alinhar de início Nuno Mendes e João Neves, enquanto Gonçalo Ramos foi suplente utilizado.Além das recentes escolhas de Kvaratskhelia e Dembelé, em anteriores épocas a UEFA distinguiu Vinicius Júnior (Real Madrid, 2023/24), Rodri (Manchester City, 2022/23) e Karim Benzema (Real Madrid, 2021/22) como melhores jogadores da época na 'Champions'.