Kyle Walker é o terceiro reforço do Manchester City depois de Ederson e Bernardo Silva

Lusa 14 Jul, 2017, 15:58 / atualizado em 14 Jul, 2017, 15:58 | Futebol Internacional

O lateral de 27 anos e que conta 27 internacionalizações vai rumar aos 'citizens', numa transferência que, segundo a imprensa britânica pode chegar aos 50 milhões de libras (cerca de 57 milhões de euros).



O defesa, que marcou quatro golos nas 228 presenças com a camisola dos 'spurs', foi eleito o melhor jogador jovem da Liga inglesa em 2012, tendo integrado duas vezes a equipa ideal do ano.







Kyle Walker cumpriu a sua formação no Sheffield United, no qual se estreou como sénior antes do empréstimo ao Northampton Town, seguindo-se a contratação pelo Tottenham, que o chegou a ceder ao anterior clube de Sheffield, ao Queens Park Rangers e ao Aston Villa.



"Estou emocionado por assinar pelo City e ansioso por começar. O Pep Guardiola é um dos treinadores mais respeitados do mundo e sinto que me pode ajudar a melhorar", referiu o jogador.



O City terminou a última edição da Liga inglesa no terceiro lugar, atrás de Tottenham e Chelsea, e procura reconquistar o título de campeão, que conquistou em 2013/14, 2011/12, 1967/68 e 1936/37.