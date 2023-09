Kyle Walker resiste a assédio do Bayern e renova com o Manchester City até 2026

O internacional inglês, de 33 anos, que chegou do Tottenham em 2017, é um dos membros históricos da equipa de Pep Guardiola, coroada pela primeira vez na Liga dos Campeões em junho.

"Adorei cada momento dos últimos seis anos neste clube fantástico. Tenho um treinador incrível, excelentes companheiros, a nossa equipa e os adeptos são os melhores", comentou o jogador, citado num comunicado de imprensa do clube.

Walker soma 260 partidas pelos `citizens`, ao serviço dos quais conquistou 15 títulos, incluindo os três da época passada, a Taça de Inglaterra, a Premier League e a Liga dos Campeões.

Na hora de Walker estender o vínculo contratual, que expirava em 2024, por mais dois anos, o diretor desportivo do clube, Txiki Beguiristain, não lhe poupou elogios: "É um jogador excecional, a sua velocidade, força e experiência fazem dele um elemento muito importante na nossa equipa. Para mim, é o melhor lateral direito do mundo, um jogador com qualidades únicas".

O Manchester City, que perdeu este verão alguns jogadores que desempenharam um papel importante na carreira de sucesso do clube nos últimos anos, como o ex-capitão Ilkay Gündogan, que se transferiu para o Barcelona, ou o argelino Riyad Mahrez, que saiu para o Al-Ahli, da Arábia Saudita, esteve também quase a perder Kyle Walker para os alemães do Bayern de Munique.

Em contrapartida, os `citizens` contrataram os croatas Josko Gvardiol e Mateo Kovacic, além de Jérémy Doku e do português Matheus Nunes, além de terem prorrogado o contrato do compatriota deste, Bernardo Silva, cuja saída foi várias vezes referida na imprensa internacional como uma forte probabilidade.