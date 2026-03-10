Kyle Walker termina carreira na seleção inglesa aos 35 anos

“Estou triste por tomar esta decisão, mas também muito orgulhoso do que consegui alcançar com a seleção de Inglaterra. Representar o meu país em cinco grandes torneios e disputar finais com os jogadores e treinadores com que tive o privilégio de trabalhar foi uma honra enorme”, anunciou Walker, em comunicado.



O defesa lateral direito estreou-se em 12 em novembro de 2011, pela seleção inglesa – pela qual marcou um golo, à Ucrânia -, sob o comando técnico do italiano Fabio Capello, num jogo particular com a Espanha, no estádio de Wembley, que a equipa dos ‘três leões’ venceu por 1-0.



Walker, que se notabilizou no Tottenham (2009-2017) e no Manchester City (2017-2025), disputou por duas vezes a final do Europeu, em 2021 e 2024, nas quais a Inglaterra perdeu com a Itália e a Espanha, respetivamente, tendo ainda participado nas fases finais dos Mundiais de 2018 e 2022.



O defesa, que também participou no Euro2016, conquistado por Portugal, disputou o último jogo internacional em 10 de junho de 2025, frente ao Senegal, num encontro particular vencido pela seleção africana por 3-1.