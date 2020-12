La Liga. FC Barcelona bate Real Sociedad e aproxima-se da frente

O internacional português Francisco Trincão foi lançado a jogo por Ronald Koeman aos 66 minutos, para o lugar do francês Griezmann, mas não houve mais golos neste embate em Camp Nou., enquanto a Real Sociedad, que já não vence para o campeonato há quatro jogos, está no segundo posto, com 26 pontos, mas com 14 jogos já disputados.

O Atlético Madrid (líder) e o Real Madrid (terceiro) também têm 26 pontos, mas os "colchoneros" conquistaram-nos em 11 jornadas, enquanto os "merengues" já realizaram 13 partidas. Já o Villarreal é quarto com 22 pontos em 13 jogos.