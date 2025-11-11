Lamine Yamal dispensado da seleção espanhola após procedimento médico

A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) revelou ter sido informada “com surpresa e desconforto” de que o jogador do FC Barcelona se submeteu, sem aviso prévio à equipa médica da seleção, a um “procedimento invasivo de radiofrequência” para tratar uma pubalgia.



De acordo com a RFEF, o tratamento foi realizado na segunda-feira, dia do início da concentração da equipa, e o relatório médico, recebido apenas à noite, recomendava entre sete a 10 dias de repouso.



"O procedimento foi realizado sem comunicação prévia à equipa médica da seleção, que tomou conhecimento dos detalhes apenas através de um relatório recebido segunda-feira à noite, no qual se indica a recomendação médica de repouso durante sete a 10 dias”, informou a RFEF.



Perante a situação, De la Fuente decidiu dispensar o jogador, que regressa a Barcelona para prosseguir a recuperação, sublinhando que a decisão visa “priorizar a saúde e o bem-estar” de Yamal.



A seleção espanhola vai defrontar a Geórgia, no próximo sábado, e a Turquia, em Sevilha, na terça-feira, a contar para a fase de qualificação do Mundial2026.

