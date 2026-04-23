Lamine Yamal falha resto da época devido a lesão, Mundial mantém-se em aberto

"Os exames realizados confirmaram que o jogador da equipa principal Lamine Yamal sofreu uma lesão no bíceps femoral da perna esquerda. Yamal vai perder o resto da temporada, mas está previsto que esteja disponível para disputar o Mundial", lê-se no comunicado do Barcelona.

O internacional português João Cancelo, que também saiu queixoso devido a um incómodo na primeira parte do confronto diante do Celta de Vigo, na quarta-feira, já treinou normalmente com os seus companheiros.

O jovem extremo espanhol Yamal junta-se a Raphinha, Andreas Christensen e Marc Bernal, que também estão afastados por lesão, e deixa o Barcelona, líder da Liga espanhola com nove pontos de vantagem sobre o Real Madrid, mais desfalcado a seis jornadas do fim.