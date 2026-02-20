Lanús bate Flamengo na primeira mão da Supertaça sul-americana

Lanús bate Flamengo na primeira mão da Supertaça sul-americana

O Lanús venceu na quinta-feira por 1-0 na receção ao Flamengo, em encontro da primeira mão da Supertaça sul-americana de futebol, disputado em Buenos Aires, na Argentina.

Lusa /
Foto: Rodrigo Valle - Reuters

VER MAIS
Um golo de Rodrigo Castillo, aos 77 minutos, selou o triunfo dos argentinos, vencedores da Taça sul-americana em 2025.

A segunda mão da Supertaça sul-americana realiza-se na quinta-feira, no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, casa dos campeões brasileiros em título e detentores da Taça Libertadores.
PUB
PUB