Lanús bate Flamengo na primeira mão da Supertaça sul-americana

Um golo de Rodrigo Castillo, aos 77 minutos, selou o triunfo dos argentinos, vencedores da Taça sul-americana em 2025.



A segunda mão da Supertaça sul-americana realiza-se na quinta-feira, no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, casa dos campeões brasileiros em título e detentores da Taça Libertadores.