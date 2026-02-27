Lanús conquista Supertaça sul-americana





(Com Lusa)

Com o ex-benfiquista Toto Salvio no 11 inicial, os argentinos conquistaram pela primeira vez na sua história a Supertaça, depois de terem sido finalistas vencidos em 2014, derrotados então pelo Atlético Mineiro.Numa final a duas mãos, o Flamengo, campeão da Taça dos Libertadores, vinha de uma derrota por 1-0 na Argentina e no Maracanã chegou ao final dos 90 minutos a vencer por 2-1, com dois golos de grande penalidade.A equipa brasileira esteve a perder, depois de o Lanús a marcar por Castillo, aos 29 minutos, num erro colossal entre o guarda-redes e o defesa, mas Arrascaeta, aos 37, e Jorginho, aos 85, ambos a partir da marca dos 11 metros, levaram o jogo para prolongamento.No tempo extra, o Lanús, vencedor da segunda competição de clubes da América do Sul, a Taça sul-americana, chegou mesmo ao triunfo, com golos de José Maria Canale, aos 118, e Dylan Aquino, já nos descontos, aos 120+2.No Flamengo, estiveram também em campo o ex-benfiquista Everton, o ex-portista Danilo e o ex-gilista Samuel Lino.