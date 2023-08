Laporte deixa o Manchester City para integrar Al Nassr de Ronaldo, Otávio e Luís Castro

O defesa central Aymeric Laporte, de 29 anos, chegou ao Manchester City em 2018, tendo somado cinco títulos da Premier League, duas Taças de Inglaterra, três Taças da Liga, uma Supertaça, uma Liga dos Campeões e uma Supertaça Europeia.

A transferência de Laporte para o Al Nassr, treinado pelo português Luís Castro, e que conta no plantel com os internacionais lusos Cristiano Ronaldo e Otávio, terá envolvido uma verba a rondar os 23,5 milhões de libras (cerca de 27,5 ME).

O Manchester City refere que Laporte foi uma peça importante nas recentes conquistas do clube, em que teve um papel decisivo em momentos cruciais, e deseja ao central espanhol felicidades e "tudo do melhor para a sua nova aventura".