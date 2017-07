Laterais do Manchester City são os defesas mais caros de sempre

Inês Geraldo - RTP 26 Jul, 2017, 22:31 | Futebol Internacional

Não é novidade que nos últimos anos vários clubes de cunho mundial têm abordado os mercados de transferências com grandes quantias de dinheiro para poder melhorar os respetivos plantéis. Os clubes vendedores, cientes desse mesmo facto, negoceiam quantias exorbitantes para libertar os jogadores, que em muitos casos acabam por ser pagas.



A linha defensiva, um dos principais setores das equipas, não tem sido exceção no que toca a gastos. O Manchester City é, até agora, a equipa que mais dinheiro despendeu neste mercado de transferências, ultrapassando o AC Milan. São já mais de 200 milhões de euros gastos, sobretudo pelo investimento realizado em laterais.

Os novos ‘corredores’ dos Citizens

Uma das grandes preocupações de Pep Guardiola para a nova época foi reforçar os lados da defesa. Com a saída de Sagna e Pablo Zabaleta, o técnico catalão preocupou-se em ir ao mercado e ir buscar as melhores opções. E é nesta conjuntura que acontecem as transferências de Benjamin Mendy, Kyle Walker e Danilo Luiz.





David Luiz é caso peculiar

Foto: David Luiz na sua segunda passagem pelo Chelsea - Reuters

Premier League é a que mais dinheiro gasta

Foto: Leonardo Bonucci apresenta-se pela primeira vez como jogador do AC Milan - EPA

Contratado ao AS Monaco, o internacional francês Mendy custou aos cofres do Manchester City 57,5 milhões de euros. Já uma semana antes, Kyle Walker trocava o Tottenham pelosde Manchester, por uma quantia a rondar os 55 milhões de euros.Em apenas duas transferências, o Manchester City gastou 112,5 milhões de euros, tornando Benjamin Mendy e Kyle Walker os dois defesas mais caros de sempre. No entanto, já na temporada anterior, esse título pertencia a um outro jogador da equipa de Pep Guardiola.John Stones trocava, então, o Everton pelos. O defesa direito custou na altura perto de 53 milhões de euros.Benjamin Mendy, Kyle Walker e John Stones. Todos representam o Manchester City e têm a particularidade de jogarem pelos corredores da defesa. São os três defesas mais caros da história, deixando para trás nomes como Rio Ferdinand, Leonardo Bonucci ou Thiago Silva.Numa lista elaborada pelo Bleacher Report , em que se enumeram os defesas mais caros de sempre, David Luiz tem a peculiaridade de aparecer nela por mais que uma vez. Logo depois de Mendy, Kyle Walker e John Stones surge o nome do internacional brasileiro, que custou 45 milhões de euros ao PSG, quando trocou Londres por Paris.No entanto, o jogador que já passou pelo Benfica consegue ser uma das transferências mais caras de sempre de defesas por uma segunda vez.O jogador de 30 anos regressou na temporada passada ao Chelsea para se tornar campeão da Premier League e, com isso, custou aos cofres do Chelsea mais 35 milhões de euros, depois de os londrinos terem desembolsado 25 milhões, em 2010, quando compraram o passe do defesa ao Benfica.Contando a primeira passagem pelo Chelsea, as duas épocas que passou em Paris e o regresso a Londres, o passe do internacional brasileiro custou nos últimos sete anos mais de 100 milhões de euros.No que resta da lista do site do, a maioria dos jogadores que dela fazem parte rumaram à Premier League. Shkodran Mustafi é um desses casos. O internacional alemão foi vendido pelo Valencia ao Arsenal na temporada anterior, por um valor a rondar os 40 milhões de euros.Seguem-se as compras de Antonio Rudiger, por parte do Chelsea às AS Roma (perto de 38 milhões de euros), e Eliaquim Mangala, que saiu do FC Porto para o Manchester City, por 35 milhões de euros. No entanto, estima-se que o valor pago pelospossa ter chegado aos 54 milhões de euros.As únicas exceções dosão Leonardo Bonucci e Thiago Silva. Os internacionais pela Itália e Brasil não rumaram ao principal escalão do futebol inglês. Bonucci tornou-se mesmo numa das grandes sensações do atual defeso ao trocar a hexacampeã Juventus pelo AC Milan, por aproximadamente 42 milhões de euros.Já no caso do internacional, Thiago Silva trocou o AC Milan pelo PSG em 2012, por 37 milhões de euros.