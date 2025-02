Lateral brasileiro Marcelo deixa os relvados aos 36 anos

O lateral brasileiro ficou conhecido pelos anos jogou no Real Madrid, fazendo durante vários anos uma parceria de sucesso com Cristiano Ronaldo. Marcelo jogou durante 16 temporadas no clube da capital espanhola tendo vencido inúmeros títulos, nos quais se contam pelo menos cinco Ligas dos Campeões.





“A minha história como jogador termina aqui, mas ainda tenho muito para dar ao futebol. Obrigado por tudo”, anunciou o jogador nas redes sociais.





Enquanto jogador do Real Madrid, Marcelo venceu cinco Ligas Espanholas, duas Copas do Rey e cinco Supertaças de Espanha. No panorama internacional, para além das cinco Ligas dos Campeões, o lateral conquistou três Supertaças Europeias e quatro Mundiais de clubes.





Depois de vários anos em Madrid, o jogador ainda passou pelo Olympiakos, tendo regressado ao Fluminense, clube de formação, onde venceu uma Copa Libertadores e uma Recopa Americana.





Marcelo foi internacional pelo Brasil por 58 vezes. Para além de ser medalhista de prata em duas edições dos Jogos Olímpicos, o jogador venceu uma Taça das Confederações e fez parte da equipa do ano da FIFA por seis vezes.

A despedida do jogador mereceu palavras não só do Real Madrid como do antigo companheiro Cristiano Ronaldo. Nas redes sociais, o capitão português saudou a carreira do colega e destacou a amizade.





"Meu irmão, que carreira incrível! Vivemos muito juntos, foram anos de conquistas, vitórias e momentos inesquecíveis. Mais do que um companheiro de equipa, um companheiro para a minha vida. Obrigado por tudo, amigo. Desejo tudo de bom nesta nova etapa da vida".





O Real também relembrou a década e meia passada em Madrid, num comunicado.







"Marcelo é o terceiro jogador estrangeiro com mais jogos com a camisola do Real Madrid. Foi um dos marcadores na partida da "Décima" em Lisboa e o capitão que levantou a décima quarta em Paris. No coração de todos os madridistas permanecerá sempre o seu futebol espetacular e a recordação de um jogador que deu tudo pela camisola, representando os valores do Real Madrid".