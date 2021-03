Lateral esquerdo Juan Bernat renova contrato com PSG até junho de 2025

O lateral esquerdo sofreu uma rotura de um ligamento cruzado no joelho esquerdo, em setembro de 2020, e ainda não voltou a jogar, embora esteja em fase de franca recuperação, de acordo com os últimos boletins médicos publicados pelo PSG.



Em 76 jogos pela equipa parisiense, Bernat marcou seis golos e fez e 10 assistências e a renovação do seu contrato ocorre poucos dias depois da do argentino Angel Di Maria, que assinou por mais uma época e cujo vínculo também expirava em junho de 2021.



Dossiê mais complicado se afigura, todavia, a renovação com os dois principais craques da equipa, Neymar e Kylian Mbappé, cujos contratos terminam em junho de 2022.