Lateral holandês Tyrell Malacia é o primeiro reforço do Manchester United

"É uma sensação incrível juntar-me ao Manchester United (...) com um treinador incrível a liderar-nos. Conheço-o por jogar contra as suas equipas, sei as suas qualidades e o que ele exige de seus jogadores", disse Malacia ao site do clube.



Malcia, de 22 anos, e que já foi internacional pelos Países Baixos em cinco ocasiões, vai ser treinado pelo seu compatriota Erik ten Hag, que chegou este verão oriundo do Ajax.



"Tyrell é um jovem jogador dinâmico e promissor, com muita experiência para a sua idade, incluindo cinco temporadas na Eredivisie (a primeira divisão dos Países Baixos), uma final europeia (na Liga Conferência na época passada) e as chamadas para a seleção nacional", elogiou John Murtough.



O diretor desportivo do clube assumiu que no Manchester todos estão "ansiosos" por ver o jovem atleta "progredir nos próximos anos com Erik ten Hag e a sua equipa".



O Manchester United, de Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot, está em fase de reconstrução depois de nova época dececionante, com o sexto lugar no campeonato a afastá-lo da Liga dos Campeões, indo jogar assim a Liga Europa, que o clube venceu, em 2017, sob orientação de José Mourinho.



Paul Pogba, Edinson Cavani, Jesse Lingard, Juan Mata e Nemanja Matic são jogadores que deixaram o clube, em final de contrato, enquanto a imprensa avança que Cristiano Ronaldo, que não se apresentou para o início dos trabalhos, alegando motivos familiares, procura um outro projeto para poder competir na Liga dos Campeões.



Na segunda-feira, alguns órgãos de informação britânicos noticiaram um princípio de acordo com Christian Eriksen, o dinamarquês que esteve longo tempo fora da competição depois de um ataque cardíaco durante a estreia da seleção no último campeonato da Europa.