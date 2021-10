Lautaro Martínez prolonga ligação com o Inter de Milão até 2026

“O FC Internazionale Milano anuncia que foi alcançado um acordo para prorrogar o contrato de Lautaro Martínez. O argentino ficará no clube até 30 de junho de 2026”, indicou o atual terceiro classificado da Serie A, num curto comunicado publicado no sítio oficial.



O avançado, de 24 anos, 33 vezes internacional pela seleção ‘albiceleste’, ingressou nos ‘nerazzurri’ na época 2018/19, proveniente do Racing, da Argentina.



A cumprir a quarta temporada no Inter, Lautaro contabiliza, até ao momento, 54 golos e 15 assistências, em 144 jogos oficiais.