Lazio anunciou contratação do croata Milan Badelj

Numa nota publicada no seu site oficial, o emblema romano revelou que o jogador de 29 anos assinou um contrato para as próximas quatro temporadas. Formado no Dínamo Zagreb, Badelj passou pelo Hamburgo e esteve as últimas quatro épocas na Fiorentina.



O médio esteve com a Croácia no Mundial2018, que decorreu na Rússia, mas somou apenas 103 minutos.



Na mesma nota, a Lazio anunciou também a contratação do avançado Joaquín Correa, avançado argentino que passou as duas últimas épocas no Sevilha.





Correa, de 23 anos, assinou um contrato de cinco épocas e regressa ao futebol italiano depois de já ter representado a Sampdoria.