Lazio apresenta Igor Tudor

Depois de treinar o Hellas Verona (2021/22) e os franceses do Marselha (2022/23), Tudor foi contratado para tentar recolocar a Lazio na rota dos lugares que dão acesso às competições europeias da próxima temporada, com os votos de "boas-vindas" da turma de Roma a serem publicados através da rede social X (ex-Twitter).



Segundo a comunicação social italiana, o contrato celebrado entre a Lazio e Tudor, de 45 anos, é válido até junho de 2025.



Na quinta-feira passada, o clube italiano tinha revelado que o técnico italiano Maurizio Sarri tinha resignado, dois dias depois de nova derrota no campeonato, a 12.ª em 28 jornadas, indicando que o adjunto Giovanni Martusciello assumiria o comando técnico dos 'laziali'.



Sarri, de 65 anos, deixou a Lazio depois de quatro derrotas consecutivas, três na Serie A, e uma na ‘Champions’, que ditou a eliminação nos oitavos de final, perante o Bayern Munique.



O treinador cumpria a terceira época no emblema romano, pelo qual foi vice-campeão na última época, a 16 pontos do Nápoles, e quinto em 2021/22.



No sábado, e já sob o comado de Martusciello, a Lazio voltou às vitórias, na visita ao Frosinone (3-2), na 29.ª jornada da Serie A, e reentrou na luta pelas competições europeias na primeira partida após a saída do treinador Maurizio Sarri.