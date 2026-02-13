Lazio avança com projeto de renovação de estádio abandonado

O projeto milionário de requalificação, modernização e ampliação do Estádio Flamínio, recinto histórico da cidade de Roma, avança depois de uma avaliação detalhada da documentação entregue pela Lazio.



Apesar de não começarem de imediato, as obras estão avaliadas em 445 milhões de euros, para aumentar o número de lugares até aos 50 mil e renovar a área circundante do estádio.



A Lazio vai recorrer a um empréstimo de 288 milhões de euros, a pagar em 30 anos, a um incentivo público de 25 milhões e investe 87 ME.



O emblema dirigido por Claudio Lotito deixa assim de partilhar o campo com a rival AS Roma. A mudança de “casa” está prevista para três anos após o início da empreitada no estádio construído para receber o torneio de futebol dos Jogos Olímpicos de 1960.